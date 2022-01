American Football: Roethlisberger beendet Karriere

Mit fast 40 Jahren beendet Quarterback Ben Roethlisberger seine Karriere. Seinen letzten Auftritt für die Pittsburgh Steelers hatte der 1,96-Meter-Hüne mit Schweizer Wurzeln am 17. Januar, als er den Kansas City Chiefs in der 1. Playoff-Runde unterlag. Roethlisberger führte die Steelers in seiner 18-jährigen Karriere zu zwei Super-Bowl-Erfolgen (2006 und 2009). In den letzten Jahren machte ihm aber immer wieder die Gesundheit einen Strich durch die Rechnung.

Rudern: Bond hat genug

Der dreimalige Ruder-Olympiasieger Hamish Bond tritt zurück. Der 35-jährige Neuseeländer gewann 2012 in London und 2016 in Rio zusammen mit Eric Murray Gold. Nach Murrays Rücktritt holte Bond mit dem Achter in Tokio eine dritte Olympia-Goldmedaille.

03:51 Video Archiv: Auf dem Weg zu Olympia-Gold trainierte Tramèr mit Bond Aus sportaktuell vom 21.07.2014. abspielen

Schwimmen: Kromowidjojo hört auf

Die Niederländerin Ranomi Kromowidjojo, dreifache Olympiasiegerin, tritt zurück. Die 31-Jährige ergatterte bei den Olympischen Spielen 2012 in London Gold über 50 und 100-m-Crawl, nachdem sie vier Jahre zuvor in Peking schon mit der Staffel Olympiasiegerin geworden war.