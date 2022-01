Legende: Er konnte die Tränen nicht zurückhalten Ben Roethlisberger verabschiedet sich aus Pittsburgh. imago images

Ben Roethlisberger blickt zum letzten Mal auf die Tribüne des Heinz-Field-Stadions, die für diesen speziellen Anlass mit seinen Trikots geschmückt ist. Der langjährige NFL-Quarterback von Pittsburgh versucht, einen Moment zu verarbeiten, der lange unvorstellbar war.

Doch es gelingt ihm nicht ganz. Der 39-Jährige kämpft mit den Tränen. 18 Saisons spielte Roethlisberger für den Klub, nun absolvierte der US-Amerikaner mit Schweizer Wurzeln wohl sein letztes Heimspiel.

«Big Ben» hatte angedeutet, dass dies seine letzte Saison ist und wurde nun emotional verabschiedet. Dank des 26:14-Siegs im letzten Heimspiel gegen Cleveland bleibt zwar die Playoff-Hoffnung, doch die Chancen sind gering.

Der zweifache Super-Bowl-Gewinner wird seine Karriere somit wohl ohne finale Playoff-Teilnahme beenden. Der Quarterback, dessen Ur-Urgrossvater aus dem Emmental stammt, gehört mit 248 Spielen zu den Besten und rangiert mit 63'721 geworfenen Yards an 5. und mit 416 Touchdown-Pässen an 8. Stelle in der NFL-Geschichte .