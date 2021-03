Legende: Hat noch nicht genug Ben Roethlisberger. imago images

American Football: Roethlisberger bleibt in Pittsburgh

Zwei Tage nach seinem 39. Geburtstag haben Quarterback Ben Roethlisberger und die Pittsburgh Steelers die Einigung auf einen neuen Vertrag bekannt gegeben. Zuvor war die Zukunft des Football-Profis mit Schweizer Wurzeln unklar gewesen, weil die Steelers gegen Ende der vergangenen Saison eingebrochen waren und das Team zudem finanziellen Spielraum für die Verlängerung der Verträge anderer Spieler brauchte. Roethlisberger geht nun in seine 18. Saison bei den Steelers. In der Saison 2005 und 2008 holten die Steelers angeführt von Roethlisberger den Super Bowl.

Segeln: Start für America's Cup fixiert

Der Startschuss zum 36. America's Cup fällt am kommenden Mittwoch. Die ersten beiden Duelle zwischen Cup-Verteidiger Team New Zealand und den italienischen Herausforderern von Luna Rossa werden nun am 10. März ausgetragen, wenn der Lockdown im neuseeländischen Auckland wieder um eine Stufe gelockert ist. Jeweils zwei weitere Rennen sind für den 12., 13., 14. und 15. März vorgesehen. Gefahren wird so lange, bis ein Team sieben Siege erzielt hat.