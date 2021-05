Ryf gewinnt den Ironman in Tulsa

Die vierfache Ironman-Weltmeisterin Daniela Ryf ist in Tulsa zu ihrem 3. Saisonsieg gekommen. Die 33-jährige Solothurnerin, die heuer zweimal auf halber Distanz triumphiert hatte, stand im US-Bundesstaat Oklahoma erstmals in dieser Saison bei einem Ironman über die volle Distanz im Einsatz. Ryf siegte mit 5:01 Minuten Vorsprung auf die Britin Katrina Matthews. Bei den Männern musste sich Jan van Berkel nur dem zweifachen Ironman-Weltmeister Patrick Lange aus Deutschland geschlagen geben. Van Berkel sicherte sich mit seiner Leistung einen Startplatz für den Ironman in Hawaii. Mit Samuel Hürzeler (9.) klassierte sich ein zweiter Schweizer in Tulsa in den Top 10.