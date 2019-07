Triathlon: Ryf gewinnt in Klagenfurt

5 Wochen nach ihrem Sieg beim Ironman 70.3 Switzerland in Rapperswil-Jona gelingt Daniela Ryf ein überlegener Erfolg beim Ironman Austria in Klagenfurt. Die Solothurnerin benötigte beim Start-Ziel-Sieg für die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen 8:52:20 Stunden. Ryf, die nur 11 Männern den Vortritt lassen musste, verwies die einheimische Bianca Steurer mit einem Vorsprung von 26:35 Minuten auf Rang 2.

Berglauf: Mathys mit 3. EM-Titel in Folge

Maude Mathys bleibt im Berglauf eine Klasse für sich. Die 32-Jährige holte sich bei der EM in Zermatt den Titel vor der Österreicherin Andrea Mayr. Mathys teilte sich das Rennen klug ein, überholte ihre Gegnerin erst auf der Riffelalp und siegte am Ende mit einer guten Minute Vorsprung. Für die Waadtländerin war es der 3. EM-Titel in Folge. Damit schliesst sie zu Mayr auf, die von 2013 bis 2015 gewonnen hat.

Beachvolleyball: WM-Gold geht nach Russland

Wjatscheslaw Krasilnikow und Oleg Stojanowski haben die WM in Hamburg gewonnen. Die Russen setzten sich gegen das deutsche Duo Julius Thole und Clemens Wickler mit 2:1 Sätzen durch. Das Schweizer Duo Adrian Heidrich und Mirco Gerson war in den Sechzehntelfinals ausgeschieden. Bei den Frauen belegten Tanja Hüberli und Nina Betschart Rang 4.

Basketball: Die 4. EM-Krone für die Spanierinnen

Die Negativserie von Frankreichs Frauen in den Finals der Europameisterschaften riss auch bei den Titelkämpfen in Serbien nicht ab. Die Französinnen unterlagen im Endspiel in Belgrad Titelverteidiger Spanien 66:86 – es war ihr vierter verlorener EM-Final in Serie. Spaniens Frauen sicherten sich derweil den 4. EM-Titel nach 1993, 2013 und 2017.

Klettern: Lehmann Sieger im Weltcup

Beim Weltcup-Auftakt der Lead-Kletterer im waadtländischen Vallon-sur-Ollon gewann der Berner Sascha Lehmann. Das Lead-Klettern gilt als Königsdisziplin. Der 21-Jährige sorgte für den ersten Schweizer Sieg im Lead-Weltcup seit 2007.

