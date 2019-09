Legende: Surft auf der Erfolgswelle Für Mateo Sanz Lanz können die Olympischen Sommerspiele kommen. Keystone

Segeln: Sanz Lanz mit grossem Schritt Richtung Tokio

Als Erster im Namen von Swiss Sailing erfüllte RS:X-Windsurfer Mateo Sanz Lanz die Selektionskriterien für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio. Mit dem 25. Schlussrang an der WM auf dem norditalienischen Gardasee holte der spanisch-schweizerische Doppelbürger einen Olympia-Quotenplatz heraus. Im WM-Wettkampf blieb der 25-Jährige zwar unter den Erwartungen, dank des hervorragenden 6. Schlussrangs vor einem Monat beim Test-Event im Olympischen Revier von Enoshima kam er trotzdem den Vorgaben von Swiss Olympic nach.

Triathlon: Betreuer gesperrt

Ein österreichischer Triathlon-Betreuer ist von der österreichischen Anti-Doping-Rechtskommission wegen umfangreichen Dopingverstössen für 8 Jahre gesperrt worden. Dies berichtet die Kleine Zeitung in Österreich. Der fehlbare Niederösterreicher Emanuel M. war im Zug der «Operation Aderlass» an den nordischen Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld in den Verdacht der Dopingfahnder geraten. Früher war er unter anderem auch als Servicemann von Langläufer Dario Cologna tätig gewesen. Gegen Cologna selbst bestand kein Verdacht.