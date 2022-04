Handball: Schmid steht neu bei 1007 Nati-Treffern

Andy Schmid durchbrach beim dritten Testspiel in Meran gegen Italien, das die Schweiz mit 30:27 Toren gewann, gleich zwei Barrieren: In seinem 200. Länderspiel gelang ihm der 1000. Treffer. Vor dem Spiel stand Schmid bei 996 Toren. Bereits nach 12:31 Minuten Spielzeit hatte der Zürcher die Tausender-Marke erreicht. Insgesamt erzielte der 38-Jährige 11 Treffer und steht nun bei 1007 Toren. Den Rekord hält Marc Baumgartner (1093). Die ersten beiden Testpartien gegen Italien hatte die Schweiz am Dienstag und Mittwoch verloren.

Leichtathletik: Grossbritanniens Staffel gibt Silber zurück

Die britische 4x100-m-Staffel hat ihre Olympia-Silbermedaillen von Tokio wegen einer positiven Dopingprobe von Sprinter Chijindu Ujah auf Geheiss des Internationalen Sportgerichtshofs TAS zurückgegeben. Die Briten hatten den 2. Platz hinter Italien erreicht. Silber geht nun an die 3.-platzierten Kanadier, Bronze an China. Beim 28-jährigen Ujah wurden kurz nach den Spielen im vergangenen Sommer Spuren der verbotenen Substanzen Ostarin und S-23 nachgewiesen, welche das Muskelwachstum fördern.