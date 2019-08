Legende: Starker Auftritt Jan Lochbihler erreichte 395 Punkte kniend, 398 liegend und 395 stehend. Keystone

Schiessen: Jan Lochbihler verbessert Weltrekord um einen Ring

Der Solothurner Jan Lochbihler hat am Weltcup in Rio de Janeiro überzeugt. In der Elimination Gewehr 50m Dreistellung verbesserte er mit 1188 Punkten den Weltrekord um einen Ring. Er erreichte 395 Punkte kniend, 398 liegend und 395 stehend. Seinen eigenen Schweizerrekord vom Juni dieses Jahres übertraf Lochbihler damit um ganze fünf Punkte.

Rudern: Vier weitere Schweizer Boote in den WM-Halbfinals

Nach dem Vierer-ohne haben sich am Mittwoch 4 weitere Schweizer Boote an der WM in Linz-Ottensheim für die Halbfinals der Top 12 qualifiziert. Der Doppelzweier Roman Röösli/Barnabé Delarze, Skifferin Jeannine Gmelin und der Leichtgewichts-Doppelzweier der Frauen mit Frédérique Rol und Patricia Merz belegten in ihren Viertelfinals jeweils Platz 2. Eine Enttäuschung setzte es für Nico Stahlberg im Skiff ab: Der Gesamtweltcupsieger von 2017 verpasste den Sprung in die Top 12. Im nicht-olympischen Leichtgewichts-Einer steht zudem Jan Schäuble im Halbfinal.