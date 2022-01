Legende: Fast kein Durchkommen Nicolas Raemy und die Schweizer Handball-Nati unterlagen den Deutschen. imago images

Handball: Schweiz hält gegen Deutschland gut mit

Die Schweizer Handballer mussten sich gegen Deutschland in Mannheim mit 26:30 geschlagen geben. Das Team von Nationaltrainer Michael Suter konnte im Testspiel lange auf den zweiten Sieg in Folge gegen den Nachbarn nach dem 29:27 im März 2019 hoffen, lag man doch in der 52. Minute bloss 25:26 in Rückstand. In der Folge war aber nur noch Lenny Rubin, der treffsicherste Schweizer des Spiels, zum 26:29 (59.) erfolgreich. Die Partie auswärts in Mannheim wurde kurzfristig geplant, nachdem der Yellow Cup in Winterthur wegen der Pandemie hatte abgesagt werden müssen. Ein weiteres Testspiel, vorzugsweise in der Heimat, konnte der Verband derart kurzfristig nicht mehr organisieren. «Dennoch nehmen wir Schwung aus dieser Woche für die WM-Qualifikationsspiele im März mit», so Coach Suter.