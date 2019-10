Orientierungslauf: Schweizer Staffel schlägt Schweden

Die Schweizer Orientierungsläufer brillierten auch am 2. Tag des Weltcup-Finals in China. Simona Aebersold, Matthias Kyburz, Joey Hadorn und Elena Roos liefen in der Sprint-Staffel auf den ersten Platz und distanzierten die starken Schweden auf dem 2. Rang gleich um 37 Sekunden. Mit 2 weiteren Teams (Platz 6 und 7) in den Top Ten überzeugte die Schweiz mit einem starken Mannschaftsergebnis.

Golf: Woods vor historischem Sieg

Tiger Woods ist auf dem besten Weg, zum 82. Mal ein Turnier der US PGA Tour zu gewinnen. 7 Löcher vor Schluss hat Woods 3 Schläge Vorsprung auf den zweitplatzierten Hideki Matsuyama aus Japan. Die Finalrunde bei der ZOZO Championship in Japan musste am Sonntag wegen Dunkelheit abgebrochen werden und wird nun am Montag beendet. Gewinnt der US-Golfstar, würde er Historisches schaffen: Woods würde zu Sam Snead aufschliessen, der den Rekord von 82 Siegen auf dem amerikanischen Circuit derzeit noch alleine hält.