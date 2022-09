Legende: Verliert in 5 Frames Alexander Ursenbacher. Imago/Pro Sports Images

Snooker: Ursenbacher gescheitert

Nach seinem Coup über den Weltranglisten-Ersten Ronnie O'Sullivan in der Qualifikation zum British Open in Milton Keynes ist der Schweizer Alexander Ursenbacher in der 1. Hauptrunde ausgeschieden. Gegen den Engländer Joe O'Connor, der in der Setzliste 15 Plätze vor ihm liegt, resultierte eine 1:4-Niederlage. Nachdem der 26-jährige Ursenbacher den 1. Frame gewonnen hatte, drehte der gleichaltrige Engländer auf und zog in die Sechzehntelfinals ein.

Volleyball: Amriswil feiert Pflichtsieg

Volley Amriswil hat die erste Hürde auf dem Weg in die Gruppenphase der Champions League erfolgreich gemeistert. Die Thurgauer gewannen nach dem Hinspiel auch das Rückspiel der 1. Qualirunde gegen Mladost Brcko 3:0. Der Schweizer Meister blieb gegen den bosnischen Cupsieger auch im Heimspiel ungefährdet. Gegen die mit zahlreichen Teenagern aufspielenden Gäste nutzte der neue Amriswiler Trainer Vincent Pichette beim 25:12, 25:9, 25:13 schon früh die Gelegenheit, selbst einigen Nachwuchstalenten eine Chance zu geben. In der 2. Qualifikationsrunde trifft Amriswil auf Mladost Zagreb, den 20-fachen Meister Kroatiens.