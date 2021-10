Legende: Präsentiert sich auch in Budapest von der besten Seite Maria Ugolkova. Keystone

Schwimmen: Ugolkova weiter im Hoch

Maria Ugolkova zeigt sich auch beim Weltcup in Budapest in Topform. Die Zürcherin siegte über 200 m Delfin und 100 m Lagen und stellte dabei gleich zwei Schweizer Rekorde auf der Kurzbahn auf. Über 200 m Delfin senkte die 32-Jährige die Bestmarke von Martina van Berkel aus dem Jahr 2011 um gut drei Zehntel auf 2:06,44 Minuten; auf der Lagenstrecke die eigene um 48 Hundertstel auf 58,81 Sekunden. Erst vor drei Tagen hatte Ugolkova in Berlin ihren ersten Weltcupsieg überhaupt gefeiert.