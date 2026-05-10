Schiessen: Schweizerinnen räumen im Team ab

Die Schweizer Schützinnen haben an der EM im kroatischen Osijek eine weitere Medaille gewonnen. Im Dreistellungskampf über 50 m sicherten sich Olympiasiegerin Chiara Leone, Emely Jäggi und Vivien Jäggi den Titel. Das Trio setzte sich in einem Krimi mit 18:16 gegen Deutschland durch. Es war bereits die zweite Goldmedaille an diesem Sonntag. Am Vormittag hatten die drei Schweizerinnen bereits im Liegendwettkampf über 50 m Gold in der Teamwertung gewonnen. In der Einzelwertung verpassten Leone und die beiden Jäggi-Schwestern hingegen eine Medaille. Bei den Männern belegten Jan Lochbihler, Fabio Wyrsch und Christoph Dürr in der Teamwertung Rang 4.