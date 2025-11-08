Legende: Starker Auftritt Lukas Britschgi. imago images/Xinhua

Eiskunstlaufen: Britschgi in Japan auf dem Podest

Lukas Britschgi hat am Grand Prix in Osaka den 3. Platz belegt. Nachdem er in Frankreich zum GP-Auftakt im Oktober noch den 4. Rang erreicht hatte, darf sich Britschgi nun also über einen Podestplatz freuen. Der amtierende Europameister musste sich bei der NHK Trophy in Japan lediglich den beiden Lokalmatadoren Yuma Kagiyama und Shun Sato geschlagen geben. Bereits 2023 hatte es Britschgi am Grand Prix in Osaka auf Platz 3 geschafft. Auch damals gewann Yuma Kagiyama.

Golf: Nächstes Top-Resultat für Tamburlini

Chiara Tamburlini erzielte erneut ein Spitzenresultat auf der Ladies European Tour. Vor allem dank einer starken dritten Runde belegte die 25-jährige St. Gallerin den zweiten Platz hinter der Einheimischen Ruixin Liu. In Shenzhen erzielte Tamburlini ihr elftes Top-10-Resultat der Saison. Mit dieser erneuten Spitzenleistung liegt die Spielerin aus Niederbüren auf Rang 4 der Order of Merit. Für Tamburlini steht nun noch ein wichtiger Termin an: das Finalturnier der Qualifikation für die LPGA Tour 2026, das vom 4. bis 8. Dezember in Alabama ausgetragen wird.