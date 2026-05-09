Schiessen: Bronze im Mixed Team

Emely Jäggi und Christoph Dürr haben der Schweiz an der EM im kroatischen Osijek die zweite Medaille beschert. Im Dreistellungskampf mit dem Kleinkaliber-Gewehr über 50 m gewann das Mixed-Duo Bronze. Jäggi und Dürr sicherten sich das Edelmetall, indem sie sich gegen das ungarische Duo Anna Nagybanyai-Nagy/Istvan Marton Peni mit 16:8 durchsetzten. Das Bronze-Spiel hatten sie dank Platz 4 in der 2. Quali-Phase erreicht. Jäggi hatte am Vortag zusammen mit Schwester Vivien und Chiara Leone mit dem Frauen-Team ebenfalls Bronze im Dreistellungskampf gewonnen.