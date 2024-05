Squash: Schweizer jubeln über EM-Bronze

Die Schweiz hat an der Squash-EM in Uster die Bronzemedaille gewonnen. Dimitri Steinmann sicherte dem Turnier-Gastgeber dank eines Siegs im vierten und letzten Duell mit Wales Edelmetall. Zuvor hatten auch Nicolas Müller und Yannick Wilhelmi ihre Partien erfolgreich gestaltet. Damit verteidigte die Schweiz an den kontinentalen Titelkämpfen den 3. Rang aus dem Vorjahr. Im Halbfinal hatten die Einheimischen gegen England der Kürzeren gezogen.

Beachvolleyball: Böbner/Vergé-Dépré überzeugen

Das Schweizer Beachvolleyball-Duo Esmée Böbner/Zoé Vergé-Dépré steht beim Elite16-Turnier in Brasilia erstmals auf dieser Stufe im Halbfinal. Böbner und Vergé-Dépré setzten damit ein nächstes Ausrufezeichen im Rennen um einen der begehrten Olympia-Startplätze. Als einziges Schweizer Team hatten sie in der brasilianischen Hauptstadt die K.o.-Runde erreicht, mit einem deutlichen Zweisatz-Sieg (21:18, 21:16) gegen die Einheimischen Agatha/Rebecca erreichten sie den Halbfinal. Dort treffen sie auf die als Nummer 3 gesetzten Amerikanerinnen Kristen Nuss/Taryn Kloth.

Basketball Männer: Massagno verkürzt in der Finalserie

Fribourg Olympic hat es vorerst verpasst, sich zum 6. Mal in Folge zum Schweizer Meister zu küren. Die Freiburger verloren Spiel 3 in der Best-of-5-Finalserie auswärts gegen Massagno mit 80:93. Die Gäste machten einen zwischenzeitlichen 17-Punkte-Rückstand (33:50) wett und kamen bis auf 70:70 heran, in den Schlussminuten behielten aber die Tessiner den längeren Atem. Spiel 4 findet am Dienstag wiederum in Massagno statt.