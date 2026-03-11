Legende: Blieben chancenlos Julija Matic und ihre Teamkolleginnen. SRF

Basketball: Schweizerinnen erneut geschlagen

Die Schweizer Basketballerinnen haben im vierten Spiel der Vorqualifikation für die EM 2027 in Belgien, Finnland, Schweden und Litauen die dritte Niederlage bezogen. In Freiburg unterlag die Nati Grossbritannien 58:77 und verbleibt in der Vierergruppe damit auf Rang 3. Beste Schweizer Skorerin war die in der Slowakei engagierte Evita Herminjard mit 18 Punkten. Am Samstag (auswärts gegen Schlusslicht Norwegen) und Dienstag (zuhause gegen die ungeschlagenen Österreicherinnen) stehen für die Schweiz noch die letzten beiden Partien der aktuellen Phase an (jeweils live zu sehen im SRF-Stream). Für die 2. Quali-Runde qualifizieren sich jeweils die Gruppenersten und -zweiten sowie die 3 besten Gruppendritten (insgesamt 7 Gruppen).