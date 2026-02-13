Legende: Der Schnellste im Regen Arnaud Tendon. Getty/Billy Ceusters

Rad: Tendon gewinnt in Südfrankreich

Der Jurassier Arnaud Tendon hat seinen ersten Profisieg gefeiert. Der 23-Jährige aus der Equipe Van Rysel Roubaix setzte sich zum Auftakt der Tour de Provence über 163 km von Marseille nach St-Victoret im Sprint vor seinem Fluchtgefährten Mattia Bais (ITA) durch. Tendon übernahm auch das Leadertrikot des dreitägigen Etappenrennens, das zur zweithöchsten Kategorie UCI Europe Tour gehört.

Volleyball: Lengweiler zieht es weiter

Die Schweizer Internationale Julie Lengweiler setzt ihre Karriere in Japan fort. Die 27-jährige Aussenangreiferin wechselt von Radomka Radom (POL) zu Hisamitsu Springs. Ihren bisherigen Arbeitgeber verliess Lengweiler wegen dessen finanziellen Schwierigkeiten. Lengweiler hat in ihrer Karriere unter anderem bereits in Finnland, Spanien, Griechenland und Deutschland gespielt.

Handball: Gidsel wieder Welthandballer

Der Däne Mathias Gidsel ist als erster Spieler zum 3. Mal in Folge als Welthandballer des Jahres ausgezeichnet worden. Der 27-Jährige setzte sich bei der Wahl der Internationalen Handballföderation (IHF) gegen Landsmann Emil Nielsen und den Kroaten Ivan Martinovic durch.