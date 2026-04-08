Legende: Nicht die 3. Schweizer Europacupsiegerin Laura Dervisaj-Künzler. Getty/Davide Di Lalla/SOPA Images/LightRocket

Volleyball: Dervisaj-Künzler verpasst Europacupsieg

Laura Dervisaj-Künzler verpasst es, als dritte Schweizer Volleyballspielerin eine Trophäe im Europacup zu gewinnen. Die 29-jährige Aargauerin verlor mit ihrem Verein Chieri 76 gegen Galatasaray Istanbul auch das Final-Rückspiel im CEV-Cup, dem zweithöchsten europäischen Wettbewerb. Auf das 2:3 zuhause in Turin folgte ein 1:3 in der Türkei. Dervisaj-Künzler markierte dabei neun Punkte. Anne-Sylvie Monnet (1986 mit Modena, ebenfalls im CEV-Cup) und Maja Storck (2023 mit Chieri eine Stufe tiefer im Challenge Cup) bleiben damit die einzigen Schweizer Europacup-Siegerinnen.