Weitere Sport-News Frei muss nach Sturz unters Messer

20.12.2025, 10:29

Sina Frei.
Legende: Muss nach Sturz kürzer treten Sina Frei. Keystone/Gian Ehrenzeller

Rad: Frei an der Hand verletzt

Die Schweizer Mountainbikerin Sina Frei muss sich nach einem Trainingssturz an der Hand operieren lassen. Die Olympiazweite von 2021 stürzte im Trainingslager der Schweizer Nationalmannschaft in Italien nach einem Fahrfehler und zog sich dabei eine Hirnerschütterung sowie Verletzungen an der Hand zu. Nach weiteren Abklärungen in der Schweiz wurde eine Fraktur des Kahnbeins an der linken Hand diagnostiziert. Wie Freis Management mitteilt, ist die Operation für Montag terminiert.

