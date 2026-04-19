Legende: Ratlosigkeit bei den Freiburgerinnen. Keystone/Jean-Christophe Bott

Basketball: Nyon erneut mit dem Break

Die Basketballerinnen von Elfic Freiburg stehen mächtig unter Druck. Nach der überraschend klaren Auftaktpleite gegen Nyon (70:82) setzte es für den Qualisieger auch in Spiel 2 eine 81:93-Niederlage ab. Im 3. Viertel zogen die Gäste entscheidend davon. Damit könnten die Waadtländerinnen vor eigenem Publikum die Titelverteidigung klarmachen. Spiel 3 der Best-of-5-Serie findet am Mittwoch (20:30 Uhr im SRF-Livestream) in Nyon statt.

Resultate

Fechten: Hauri auf Weltcup-Podest

Der Genfer Degenfechter Ian Hauri hat sich beim Grand Prix in Budapest mit Platz 3 eindrücklich zurückgemeldet. Für den 23-jährigen Schweizer Teamleader war es der erste Podestplatz im Einzel-Weltcup, seit er vor einem Jahr – ebenfalls in der ungarischen Hauptstadt – Zweiter wurde. Auch die weiteren Schweizer Athleten überzeugten im stark besetzten Teilnehmerfeld: Hadrien Favre belegte den 12. Platz, Alexis Bayard klassierte sich auf dem 20. Rang. Bei den Frauen sorgte Angeline Favre mit Platz 6 für das beste Schweizer Resultat.