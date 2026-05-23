Legende: Mitverantwortlich für die späte Wende Freiburgs Topskorer Chimezie Offurum (mit Ball) scorte in Spiel 3 22 Punkte. Keystone/Thibault de Rivaz

Basketball: Genf gibt Spiel 3 im letzten Viertel aus den Händen

Nach drei Vierteln sah die Ausgangslage für Fribourg Olympic in Spiel 3 des Playofffinals nicht eben rosig aus: Beim amtierenden Meister Lions de Genève lagen die Saanestädter mit 58:66 im Hintertreffen. Doch die Freiburger steckten nicht auf und kamen zurück – und wie: 3 Minuten vor Schluss stand es 81:68 für die Gäste. In der Folge kamen die Genfer zwar nochmals heran, mussten aber dennoch das Break hinnehmen. Dank des 87:84‑Auswärtssiegs kann Fribourg Olympic am Dienstagabend um 19:30 Uhr (live bei SRF) – wieder in Genf – den Titel klar machen.

Klippenspringen: Herculano in Bali stark

Morgane Herculano hat am Freitag und Samstag in der Diving World Series 2026 brilliert. Die 26-jährige Genferin schaffte es beim Klippensprung-Event in Bali auf den 3. Platz. Für Herculano war es im ersten Wettbewerb der neuen Saison in der prestigeträchtigen Serie der erste Podestplatz ihrer Karriere.

Fechten: Bayard am Heimweltcup bester Schweizer

Alexis Bayard hat den Einzelwettkampf am Heim-Weltcupturnier der Degenfechter in Bern als bester Schweizer beendet. Bayard scheiterte am Grand Prix de Berne in Gümligen als letzter Einheimischer in den Achtelfinals. Der 29-jährige Walliser unterlag dem Ungar Tibor Andrasfi denkbar knapp mit 10:11. In der Runde zuvor feierte Bayard noch einen 15:5-Erfolg gegen den als Nummer 3 gesetzten Gergely Siklosi, ein Landsmann Andrasfis. Neben Bayard schafften es auch Théo Brochard und Gabriel Bonferroni über 2 Qualifikationsrunden in die Direktausscheidung. Der Waadtländer und der Genfer scheiterten indessen am Samstagvormittag in der ersten K.o.-Runde.