Legende: Mitverantwortlich für die späte Wende Freiburgs Topskorer Chimezie Offurum (mit Ball) scorte in Spiel 3 22 Punkte. Keystone/Thibault de Rivaz

Basketball: Genf gibt Spiel 3 im letzten Viertel aus den Händen

Nach drei Vierteln sah die Ausgangslage für Fribourg Olympic in Spiel 3 des Playofffinals nicht eben rosig aus: Beim amtierenden Meister Lions de Genève lagen die Saanestädter mit 58:66 im Hintertreffen. Doch die Freiburger steckten nicht auf und kamen zurück – und wie: 3 Minuten vor Schluss stand es 81:68 für die Gäste. In der Folge kamen die Genfer zwar nochmals heran, mussten aber dennoch das Break hinnehmen. Dank des 87:84‑Auswärtssiegs kann Fribourg Olympic am Dienstagabend um 19:30 Uhr (live bei SRF) – wieder in Genf – den Titel klar machen.

Handball: GC Amicitia gewinnt Spiel 3 und legt in der Finalserie vor

Im Anschluss an ein frühes Timeout (5.) beim Stand von 2:4 rissen die Frauen von GC Amicitia das Zepter an sich. Nach dem Ausgleich zum 5:5 gerieten die Zürcherinnen im Spiel 3 der Playoff-Finalserie nicht mehr in Rückstand. Angeführt von einer entfesselten Leonie Aellen (8 Tore in Halbzeit 1) hatten sie immer leicht die Nase vorn. Die Brühlerinnen blieben bis zur 35. Minute und dem 18:19 dran – ehe die Grasshoppers davonzogen und erstmals in dieser Serie für klare Verhältnisse in einem Spiel sorgten. Am Ende lautete das Verdikt 32:24 zugunsten der Zürcherinnen, die am Donnerstagabend in St. Gallen (ab 19:15 Uhr, live bei SRF) erstmals Schweizer Meister werden können.

Klippenspringen: Herculano in Bali stark

Morgane Herculano hat am Freitag und Samstag in der Diving World Series 2026 brilliert. Die 26-jährige Genferin schaffte es beim Klippensprung-Event in Bali auf den 3. Platz. Für Herculano war es im ersten Wettbewerb der neuen Saison in der prestigeträchtigen Serie der erste Podestplatz ihrer Karriere.

Fechten: Bayard am Heimweltcup bester Schweizer

Alexis Bayard hat den Einzelwettkampf am Heim-Weltcupturnier der Degenfechter in Bern als bester Schweizer beendet. Bayard scheiterte am Grand Prix de Berne in Gümligen als letzter Einheimischer in den Achtelfinals. Der 29-jährige Walliser unterlag dem Ungar Tibor Andrasfi denkbar knapp mit 10:11. In der Runde zuvor feierte Bayard noch einen 15:5-Erfolg gegen den als Nummer 3 gesetzten Gergely Siklosi, ein Landsmann Andrasfis. Neben Bayard schafften es auch Théo Brochard und Gabriel Bonferroni über 2 Qualifikationsrunden in die Direktausscheidung. Der Waadtländer und der Genfer scheiterten indessen am Samstagvormittag in der ersten K.o.-Runde.