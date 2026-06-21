Legende: 7 Hundertstel fehlten zum Podest Martin Fuchs. Imago/Sven Simon/Archiv

Reiten: Fuchs in Rotterdam knapp neben dem Podest

Beim CHIO in Rotterdam hat Martin Fuchs auf Fortjump du Beaumenil mit Rang 4 für die beste Schweizer Leistung gesorgt. Der Zürcher Oberländer blieb im Jump-Off als einer von sieben Reitern fehlerfrei. Seine Zeit von 44,04 Sekunden reichte indes haarscharf nicht für einen Podestplatz. Auf Platz 3 fehlten Fuchs sieben Hundertstel. Ebenfalls fehlerfrei ritt Jason Smith auf Picobello van't Roosakker. Das Duo klassierte sich auf Position 6. Der Sieg ging an den Briten Ben Maher. Auf Point Break absolvierte er den Parcours in 42,98 Sekunden und damit so schnell wie kein anderer.

Fechten: Degen-Frauen ohne Medaille

Wie die Männer am Freitag sind auch die Schweizer Degen-Frauen bei der EM im französischen Antony ohne Medaille geblieben. Die Equipe mit Pauline Brunner, Fiona Hatz, Aurore Favre und Angela Krieger musste sich im Viertelfinal den topgesetzten Französinnen mit 37:45 geschlagen geben. Zuvor hatte sich die Schweiz im Achtelfinal mit 45:41 gegen Israel durchgesetzt (nach einem Freilos in der 1. Runde).

Triathlon: Rang 10 für Schweizer Equipe

Bei den Triathlon-World-Series in Quiberon (FRA) hat die einheimische Equipe am Sonntag überlegen die Mixed-Staffel gewonnen. Hinter Frankreich wurde es dafür ultraknapp: Italien (2.), Spanien (3.), Australien (4.) und Portugal (5.) kamen innerhalb von drei Sekunden ins Ziel. Das Schweizer Quartett beendete den Wettkampf mit einer knappen Minute Rückstand auf Frankreich auf Platz 10.