Schwingen: Thomas Sempach macht Schluss

Der fünffache Eidgenosse und 125-fache Kranzgewinner Thomas Sempach hat am Samstag seinen sofortigen Rücktritt vom Schwingsport erklärt. «Ich musste einsehen, dass ich körperlich zunehmend an meine Grenzen komme. Eine daraus entstehende mögliche Verletzung wäre für mich als selbstständiger Landwirt ein zu grosses Risiko», schrieb der 41-jährige Berner aus Heimenschwand. Sempach gewann insgesamt 10 Kranzfeste. Seine Triumphe 2008 auf der Schwägalp und 2016 auf dem Brünig stechen aus seinem Palmarès heraus.