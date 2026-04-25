Schwingen: Thomas Sempach macht Schluss

Der fünffache Eidgenosse und 125-fache Kranzgewinner Thomas Sempach erklärte am Samstag seinen sofortigen Rücktritt vom Schwingsport. «Ich musste einsehen, dass ich körperlich zunehmend an meine Grenzen komme. Eine daraus entstehende mögliche Verletzung wäre für mich als selbstständiger Landwirt ein zu grosses Risiko», schrieb der 41-jährige Berner aus Heimenschwand. Sempach gewann insgesamt 10 Kranzfeste. Seine Triumphe 2008 auf der Schwägalp und 2016 auf dem Brünig stechen aus seinem Palmarès heraus.

Legende: Bei 7 ESAF-Teilnahmen 5 Kränze gewonnen Thomas Sempach. Rolf Eicher

Handball: Überzeugende Kadetten setzen sich in Spiel 1 durch

Quali-Sieger Kadetten Schaffhausen kam in den Playoff-Halbfinals wie erhofft aus den Startlöchern. Der Titelverteidiger schlug in Spiel 1 der Best-of-5-Serie Herausforderer BSV Bern vor eigenem Anhang diskussionslos mit 38:29. Es ist dies ein klares Ausrufezeichen seitens der Nordostschweizer, war die Partie doch zu keinem Zeitpunkt wirklich umkämpft. Da die Gäste nicht auf Augenhöhe agieren konnten, resultierte für die Kadetten der 18. Liga-Erfolg de suite über die Berner. Am Mittwoch (um 19:15 Uhr wiederum im SRF-Livestream zu sehen) gibt es für das Team von David Staudenmann die Chance, diese Horrorserie endlich zu beenden. Bereits am Sonntag wird zwischen Kriens-Luzern und Pfadi Winterthur das 2. Duell um den Final-Einzug lanciert.

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