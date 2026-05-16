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Weitere Sport-News GC Amicitia legt im Final vor – Staudenmann mit Premierensieg

16.05.2026, 06:57

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Handball: GC Amicitia gewinnt Spiel 1 knapp

GC Amicitia Zürich hat Spiel 1 der Finalserie hauchdünn für sich entschieden. Die Zürcherinnen rangen in der Saalsporthalle den LC Brühl 27:26 nieder. Die Partie war bis 23:23 ausgeglichen, dann zog das Heimteam auf 27:24 davon. Diese Hypothek wog für die St. Gallerinnen zu schwer. Stärkste Akteurin war GC-Topskorerin Leonie Aellen. Sie steuerte 11 Punkte bei und traf nur bei einem Versuch das Tor nicht. Spiel 2 der Best-of-5-Serie findet am Mittwoch in Brühl statt.

Handball

Schwingen: Staudenmann bodigt Wüthrich

Fabian Staudenmann feierte in Ipsach eine Premiere. Im 7. Anlauf gewann der 26-jährige Berner erstmals das Seeländische Schwingfest. Im Schlussgang bezwang er den Emmentaler Überraschungsmann Jonas Wüthrich. Nach dreieinhalb Minuten setzte Staudenmann zum entscheidenden Wurf. Für den 25-jährigen Wüthrich wäre es der erste Kranzfestsieg gewesen, während der eineinhalb Jahre ältere Staudenmann nun bei 21 steht.

Golf: Scheffler rutscht auf Zwischenrang 9

Der Weltranglisten-1. Scottie Scheffler hat seine Führung an der 108. PGA Championship in der Nähe von Philadelphia am 2. Tag verloren. Der Vorjahressieger spielte eine 71er-Runde (1 Schlag über Par) und fiel auf den geteilten 9. Zwischenrang zurück. Auf die führenden US-Amerikaner Alex Smalley und Maverick McNealy fehlen Scheffler zwei Schläge.

Segeln: WM-Silber für Kite-Surfer Stragiotti

Erfolg für Gian Stragiotti an der WM im Kitesurfen vor Viana do Castelo (POR): Der 18-jährige Zürcher gewann in der olympischen Disziplin Formula Kite die Silbermedaille. Weltmeister wurde zum 3. Mal Max Maeder aus Singapur. Bronze ging an den Österreicher Valentin Bontus.

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