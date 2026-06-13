Legende: Im Stechen der Schnellste Steve Guerdat. imago images/Presse Sports

Reiten: Guerdat gewinnt Prix Saur

Steve Guerdat gewinnt im Rahmen des Fünfsterne-CSIO in La Baule den mit 110'000 Euro dotierten Prix Saur. Der Jurassier blieb im Sattel von Lancelotta zweimal ohne Abwurf. Im Stechen mit 17 Paaren war niemand schneller als der Olympiasieger, der als letzter in den Parcours ging. Im Stechen waren noch zwei weitere Schweizer Gespanne vertreten. Adrian Schmid auf Chicharito klassierte sich auf dem 8. Rang, Gaëtan Joliat wurde mit Scarlina de Tiji Dreizehnter.

Volleyball: Wieland wechselt nach Polen

Die Schweizer Nationalspielerin Sarina Wieland spielt kommende Saison erstmals im Ausland. Wie Swiss Volley mitteilt, wechselt die 28-jährige Aussenangreiferin nach acht Spielzeiten im Dress von Volley Düdingen zum polnischen Klub Mielec.