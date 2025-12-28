Legende: Auf Lancelotta erfolgreich Steve Guerdat. Freshfocus/Claudio Thoma/Archiv

Reiten: Guerdat feiert Prestige-Sieg in Belgien

Steve Guerdat hat sich den Sieg an der Masters-Prüfung des CSI von Mechelen (BEL) gesichert. Der 43-Jährige absolvierte auf Lancelotta den Normalparcours und vier Stechen ohne einen Abwurf. Der Belgier Nico Philippaerts auf Cornethagos schaffte zwar ebenfalls fünf Nullfehlerritte, absolvierte das finale Stechen aber rund vier Sekunden langsamer als der Schweizer. Am Masters in Mechelen starteten die fünf stärksten belgischen Springreiter plus die besten 5 Anwesenden gemäss Weltrangliste. Das Weltcup-Springen findet am Dienstag statt.