Legende: Holte sich den Sieg Steve Guerdat. IMAGO / ThomasReiner.pro/Archiv

Reiten: Sieg für Guerdat

Steve Guerdat im Sattel von Iashin hat das mit 250'000 Euro dotierte Weltcupspringen in Helsinki gewonnen und sich souverän für den Weltcup-Final in Texas qualifiziert. Im Stechen gegen sechs weitere Paare sicherten sich der Jurassier und der zwölfjährige Wallach ihren bereits zweiten Weltcupsieg der Saison – bereits Mitte Januar in Leipzig hatten die beiden triumphiert. Helsinki bildete die letzte der 13 Stationen, um sich für den Weltcup-Final zu qualifizieren. Die besten sieben Resultate kamen in die Wertung, die Top 18 dürfen im April nach Ostern zum Final in Fort Worth antreten. Guerdat, Alain Jufer und Martin Fuchs haben diese Kriterien erfüllt.