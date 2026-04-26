Legende: Lässt sich feiern Michael Gwerder. Keystone/Urs Flüeler

Schwingen: Gwerder zum Auftakt mit Debüt

Der Schwyzer Michael Gwerder hat den Auftakt in die Kranzfestsaison gewonnen. Beim Ob- und Nidwaldner Kantonalschwingfest in Hergiswil kam der 26-Jährige zu seinem ersten Kranzfestsieg. Nach vier Siegen und einem Gestellten setzte sich Gwerder im Schlussgang gegen den Einheimischen Christian Zemp in der achten Minute mit Kurz und Nachdrücken am Boden durch. Noch vor Zemp klassierte sich der Urner Lukas Bissig auf dem 2. Platz.

Reiten: 2. Rang bei Fünfsterne-CSI für Fuchs

Martin Fuchs verpasst den Sieg beim Grand Prix des Fünfsterne-CSI von Fontainebleau (FRA) knapp im Stechen. Der Zürcher musste sich in der Nähe von Paris mit seinem Wallach Conner Jei nur dem Belgier Thibaut Spits geschlagen geben. Spits blieb als einziger der sechs Reiterinnen und Reiter im Stechen fehlerfrei. Fuchs war zwar deutlich schneller unterwegs als der spätere Sieger, patzte aber beim allerletzten Hindernis. Die weiteren zwei Schweizer, Olympiasieger Steve Guerdat auf Venard de Cerisy und Gaëtan Joliat mit Just Special VK, belegten die Plätze 13 und 35.

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