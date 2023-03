Legende: Highlight im 2024 Nächstes Jahr findet die EM unter anderem in der Schweiz statt, Budapest fällt hingegen nun ganz aus dem Spielplan. Freshfocus/Urs Lindt

Handball: Wien ersetzt Budapest

Am 25. Januar 2020 erhielten die Schweiz, Österreich und Ungarn den Zuschlag für die gemeinsame Ausrichtung der Handball-Europameisterschaft der Frauen im Jahr 2024. Anfang Jahr gab der ungarische Verband aber bekannt, dass er wegen der Energiekrise lieber eine kleinere Rolle übernehmen möchte. Der Hauptspielort Budapest wurde nun ganz fallen gelassen. Die Finals finden neu in Wien statt, in Ungarn wird nur noch in Debrecen gespielt. Für den Austragungsort Basel (zwei Vorrundengruppen) änderte sich nichts.