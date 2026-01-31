Legende: Nächstes Ziel: WM 2027 in Deutschland Felix Aellen, hier an der EM in Malmö gegen Ungarn. Keystone/Andreas Hillergren/TT via AP

Handball: Schweiz trifft auf Italien

Die Schweizer Handballer treffen in der letzten Qualifikationsrunde für die WM-Endrunde 2027 in Deutschland auf Italien. Dies ergab die Auslosung in Herning, bei der die SHV-Auswahl im ersten Topf gesetzt war. Die Schweizer Bilanz gegen die Südeuropäer ist mit 17 Siegen, 5 Niederlagen und 3 Unentschieden klar positiv. Die Italiener waren zuletzt sowohl an der WM 2025 (16.) als auch an der EM (18.) dabei. An der letztjährigen WM trafen die beiden Teams letztmals aufeinander – die Schweizer gewannen 33:25. Das Hinspiel findet am 13. oder 14. Mai statt, das Rückspiel am 16. oder 17. Mai.