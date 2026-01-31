Legende: Nächstes Ziel: WM 2027 in Deutschland Felix Aellen, hier an der EM in Malmö gegen Ungarn. Keystone/Andreas Hillergren/TT via AP

Handball: Schweiz trifft auf Italien

Die Schweizer Handballer treffen in der letzten Qualifikationsrunde für die WM-Endrunde 2027 in Deutschland auf Italien. Die Schweizer Bilanz ist mit 17 Siegen, 5 Niederlagen und 3 Remis positiv. Italien war zuletzt an der WM 2025 (16.) wie auch der EM (18.) dabei. An der letzten WM trafen die beiden Teams letztmals aufeinander – die Schweiz gewann 33:25. Das Hinspiel findet am 13./14. Mai statt, das Rückspiel am 16./17. Mai.

Reiten Rang 3 für Nadja Peter Steiner in Doha

Nadja Peter Steiner belegte mit Mila dank 2 fehlerfreien Runden den 3. Platz im Grand Prix beim Fünfsterne-CSI in Doha. Nach dem Sieg von Steve Guerdat in Leipzig und dem 2. Platz von Alain Jufer in Amsterdam ist dies der 3. Podestplatz in 3 Wochenenden für die Schweizer Reiter in einem Fünfsterne-Grand-Prix.

Formel E: Müller in Miami auf dem Podest

Porsche-Fahrer Nico Müller erreichte in Miami in der Formel-E-WM den 2. Rang. Der Berner, in der Formel 1 SRF-Kommentator, war aus der Pole Position gestartet. Er musste sich Mitch Evans (NZL) geschlagen geben. Dieser ist mit 15 Siegen erfolgreichster Fahrer der Formel E.