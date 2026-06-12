Legende: Die Besten des Jahres Noam Leopold und Lea Schüpbach. key/Christian Beutler/TT/Andreas Hillergren

Handball: Awards in Baden vergeben

Noam Leopold und Lea Schüpbach sind die Schweizer Handballer des Jahres. Die Ehre wurde ihnen bei den Swiss Handball Awards in Baden zuteil. Als wertvollste Spieler der höchsten Schweizer Liga ausgezeichnet wurden Luca Sigrist von Schweizer Meister Kriens-Luzern und Kerstin Kündig, die nach dem Meistertitel und Cupsieg mit GC Amicitia Zürich ihre beeindruckende Karriere beendete. Zu den Trainern des Jahres wurden bei den Frauen Meister- und Cupsieger-Trainer Kent Ballegaard (GC Amicitia Zürich) und bei den Männern mit Hrvoje Horvat (Kadetten Schaffhausen) der Trainer des Cupsiegers gewählt.

Schwimmen: Ponti-Rivale verletzt

Der französische Schwimmer Maxime Grousset, einer von Noè Pontis schärfsten Rivalen auf den Schmetterling-Strecken, hat sich im Training einen Fussbruch zugezogen. Damit gerät die Teilnahme des 27-jährigen Doppelweltmeisters über 100 m Schmetterling an der EM in Paris (10.-16. August) in Gefahr. Sein Coach Michel Chrétien schloss ein Comeback bis dahin in der Équipe aber noch nicht aus.