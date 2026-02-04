Legende: Schoss 289 Treffer für das Nationalteam Kerstin Kündig. Keystone/RICHARD HUIS IN T VELD

Handball: Kündig nie mehr für die Nati

Nach 14 Jahren im Dress des Schweizer A-Nationalteams hat Kerstin Kündig ihren sofortigen Rücktritt aus der Nationalequipe erklärt. Mit 114 Länderspielen und 289 Toren beendet eine der wichtigsten Spielerinnen der letzten Jahre ihre internationale Karriere. Die Zürcher Oberländerin debütierte 2012 im Alter von 18 Jahren für die Schweiz. Später war Kündig Teil des Teams, das sich 2022 erstmals in der Geschichte des Schweizer Frauenhandballs für eine EM-Endrunde qualifizierte. Zwei Jahre später folgte die Heim-EM, bevor die Schweiz 2025 diese Entwicklung mit der ersten WM-Teilnahme krönte. «Ich bin stolz auf die Jahre im Nationalteam. Wir durften Meilensteine erreichen, von denen wir früher nie glaubten, sie einmal erreichen zu dürfen», so die Rückraumspielerin.