Legende: Überzeugten in Mexiko Julian Friedli (links) und Yves Haussener (Archivbild). Keystone/Anthony Anex

Beachvolleyball: Auch Haussener/Friedli in Adelaide dabei

Yves Haussener und Julian Friedli haben beim Challenge-Turnier in Veracruz (Mexiko) Platz 3 belegt. Haussener/Friedli bezwangen bei der Veranstaltung der zweithöchsten Kategorie der Pro Tour im Spiel um den letzten Podestrang die Italiener Samuele Cottafava und Gianluca Dal Corso 23:21, 21:17. Der Basler und der Aargauer haben damit die Teilnahme an der Mitte November beginnenden Weltmeisterschaft in Adelaide als zweites Schweizer Team nach Marco Krattiger und Leo Dillier auf sicher.

Triathlon: Julie Derron muss für Hawaii passen

Julie Derron kann am Samstag nicht an der Ironman-WM der Frauen in Hawaii starten. Die Olympia-Zweite von Paris 2024 war im August mit dem Rad gestürzt, hatte aber trotzdem bis zuletzt auf die Teilnahme gehofft. Doch die Nachwirkungen seien zu gravierend, und ein Ernstkampf hätte womöglich negative Auswirkungen für die Zukunft gehabt, wie die Athletin per Instagram mitteilte. Julie Derron muss sich damit begnügen, ihre Schwester Nina anzufeuern, die einzige Schweizer Starterin in der Elite-Klasse. Die WM der Männer hat bereits im September in Nizza stattgefunden.