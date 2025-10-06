 Zum Inhalt springen

Weitere Sport-News Haussener/Friedli zweites Schweizer WM-Duo

06.10.2025, 07:19

Zwei Beachvolleyballspieler in pink-roten Trikots feiern auf dem Spielfeld.
Legende: Überzeugten in Mexiko Julian Friedli (links) und Yves Haussener (Archivbild). Keystone/Anthony Anex

Beachvolleyball: Auch Haussener/Friedli in Adelaide dabei

Yves Haussener und Julian Friedli haben beim Challenge-Turnier in Veracruz (Mexiko) Platz 3 belegt. Haussener/Friedli bezwangen bei der Veranstaltung der zweithöchsten Kategorie der Pro Tour im Spiel um den letzten Podestrang die Italiener Samuele Cottafava und Gianluca Dal Corso 23:21, 21:17. Der Basler und der Aargauer haben damit die Teilnahme an der Mitte November beginnenden Weltmeisterschaft in Adelaide als zweites Schweizer Team nach Marco Krattiger und Leo Dillier auf sicher.

