Legende: Darf ihr Können am Weltcup-Finale zeigen Michelle Heimberg. Keystone/EPA/Rungroj Yongrit

Wasserspringen: Heimberg in Peking am Start

Michelle Heimberg hat sich für das Weltcup-Finale in Peking qualifiziert. An diesem «Super Final», der vom 1. bis zum 3. Mai stattfindet, dürfen die besten zwölf Athletinnen und Athleten der Weltcup-Gesamtwertung teilnehmen. «Mit Blick auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele, die bereits im nächsten Jahr startet, ist das eine ideale Standortbestimmung», wird die Europameisterin vom 3-Meter-Brett in einer Mitteilung des Verbands zitiert. Beim «Super Final» sorgt ein spezielles Wettkampfformat für zusätzliche Spannung. Zwei Athletinnen treten jeweils direkt gegeneinander an, nur eine qualifiziert sich für die nächste Runde.