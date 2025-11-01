 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Weitere Sport-News «House Cleaning» bei Spono Eagles

01.11.2025, 14:20

Teilen
Handballtrainer mit ausgestreckten Armen während eines Spiels.
Legende: Keystone/PETER SCHNEIDER

Handball: Spono Eagles stellen sich neu auf

Die Spono Eagles richten sich mit Blick in die Zukunft konzeptionell neu aus. Wie das Nottwiler Team mitteilte, komme es im Zuge dieser Neuausrichtung zu personellen Veränderungen: Chefcoach und Sportchef Urs Mühlethaler, der auch schon die Schweizer Nationalmannschaft trainierte, sowie Teammanagerin Meltem Ylberi treten per sofort von ihren Funktionen zurück. Die erste Mannschaft werde interimistisch intern geführt. «Der Fokus liegt auf der Fortsetzung der laufenden Meisterschaft und der Sicherung der Qualifikation für die Finalrunde», teilten die Spono Eagles mit.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)