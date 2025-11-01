Legende: Keystone/PETER SCHNEIDER

Handball: Spono Eagles stellen sich neu auf

Die Spono Eagles richten sich mit Blick in die Zukunft konzeptionell neu aus. Wie das Nottwiler Team mitteilte, komme es im Zuge dieser Neuausrichtung zu personellen Veränderungen: Chefcoach und Sportchef Urs Mühlethaler, der auch schon die Schweizer Nationalmannschaft trainierte, sowie Teammanagerin Meltem Ylberi treten per sofort von ihren Funktionen zurück. Die erste Mannschaft werde interimistisch intern geführt. «Der Fokus liegt auf der Fortsetzung der laufenden Meisterschaft und der Sicherung der Qualifikation für die Finalrunde», teilten die Spono Eagles mit.