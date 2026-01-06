 Zum Inhalt springen

Weitere Sport-News Hrachovec wird Trainer bei Suhr Aarau

06.01.2026, 14:32

Mann im schwarzen Hemd denkt nach.
Legende: Hat einen neuen Job Petr Hrachovec. Freshfocus/Martin Meienberger

Handball: Suhr Aarau holt neuen Trainer

Der HSC Suhr Aarau hat ab Sommer 2026 einen neuen Cheftrainer. Wie der Handball-Klub am Dienstag mitteilte, wird Petr Hrachovec die Leitung des Teams übernehmen. Der Vertrag mit dem aktuellen Trainer Aleksandar Stevic wird nach knapp 5 Saisons nicht verlängert. Hrachovec ist aktuell Trainer der Schweizer U21-Nationalmannschaft. Auch bei mehreren Vereinen in der Schweiz war der Tscheche bereits engagiert, unter anderem bei den Kadetten Schaffhausen, die er zu mehreren Meistertiteln führte.

