Legende: Konnten ihre Leistung nicht voll durchziehen Tanja Hüberli (links) und Nina Brunner unterlagen im Viertelfinal in 3 Sätzen. Keystone (Archiv)/Peter Klaunzer

Beachvolleyball: Hüberli/Brunner in Doha im Viertelfinal out

Für das Duo Tanja Hüberli/Nina Brunner hat am Finalturnier der Pro Tour in Doha die Runde der letzten Acht Endstation bedeutet. Trotz starkem Auftakt kamen die beiden im Viertelfinal noch vom Kurs ab und mussten sich den Olympia-Zweiten Taliqua Clancy/Mariafe Artacho aus Australien mit 21:12, 17:21, 12:15 beugen. Zuvor hatte das Schweizer Tandem schon die direkte Halbfinal-Qualifikation knapp verpasst. Die Europameisterinnen von 2021 feierten in ihrem vierten Gruppenspiel gegen die Brasilianerinnen Barbara/Carol zwar den dritten Sieg. Dieser reichte jedoch nicht, um an den punktgleichen Niederländerinnen Katja Stam/Raisa Schoon vorbeizuziehen. Es kamen nur die beiden Gruppensieger direkt weiter.

Basketball: Einstand nach Mass für Sefolosha

Vevey Riviera zog dank einem 75:60-Sieg über Union Neuchâtel letztlich diskussionslos in den Ligacup-Final ein, wo die Waadtländer am Sonntag auf Massagno treffen. Allerdings benötigte Vevey, womöglich gehemmt durch das Debüt seines reaktivierten NBA-Starspielers Thabo Sefolosha, etwas Anlaufzeit. Der 38-Jährige fiel durch 14 Punkte und 10 Rebounds auf.