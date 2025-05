Hüberli/Kernen jubeln in Zürich – Italiens Curler holen WM-Gold

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Voller Erfolg im «Wohnzimmer» Für Tanja Hüberli und Leona Kernen. Freshfocus/Claude Diderich

Beachvolleyball: Hüberli/Kernen gewinnen Turnier

Tanja Hüberli und Leona Kernen haben das Turnier am Zürcher Hauptbahnhof im Rahmen der Schweizer Beachtour für sich entschieden. Nachdem sie im Halbfinal das Schweizer Duell mit Anouk und Zoé Vergé-Dépré gewonnen hatten, setzten sich Hüberli/Kernen im Final gegen Lea Sophie Kunst/Melanie Paul (GER) durch. Nach 36 Minuten stand der 2-Satz-Sieg (21:18, 21:11) fest. Den 3. Platz sicherten sich die Vergé-Dépré-Schwestern dank einem 21:19, 21:18 gegen Heleene Hollas/Liisa Remmelg (EST).

Curling: Italien jubelt bei Mixed-Double-WM

Die italienischen Curler haben erstmals überhaupt eine Medaille bei einer Mixed-Double-Weltmeisterschaft geholt und dann gleich noch die goldene. Stefania Constantini und Amos Mosaner bezwangen das schottische Duo Jennifer Dodds und Bruce Mouat mit 9:4 – auch dank einem Viererhaus im 7. End, woraufhin der zweifache Weltmeister Schottland aufgab. Das Schweizer Duo Alina Pätz/Sven Michel war bereits vor der K.o.-Phase ausgeschieden.

Handball: Ben Romdhane out

Die Schweizer Nati muss für die Partien in der EM-Qualifikation gegen Deutschland und gegen Österreich am 7. und 11. Mai auf Mehdi Ben Romdhane verzichten. Der Spielmacher verletzte sich im Training mit den Kadetten Schaffhausen am Fuss. Mit Ben Romdhane fehlt der Nationalmannschaft auf der Spielmacher-Position neben den Langzeit-Verletzten Manuel Zehnder und Jonas Schelker bereits der dritte Akteur.