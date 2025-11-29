Legende: Die Freude muss raus Nils Stump triumphierte auf höchster Stufe. Keystone/ANTHONY ANEX

Judo: Stump setzt sich in Abu Dhabi durch

Der Zürcher Judoka Nils Stump hat zum zweiten Mal in diesem Jahr an einem Grand-Slam-Turnier triumphiert. Der 28-Jährige setzte sich in Abu Dhabi im Final der Kategorie bis 73 kg gegen den Junioren-Weltmeister Muhiddin Asadulloev aus Tadschikistan durch. Am selben Ort hatte Stump vor drei Jahren seinen ersten von mittlerweile fünf Grand-Slam-Turniersiegen gefeiert – der höchsten Turnierstufe ausserhalb von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. 2023 krönte er sich zum ersten Schweizer Judo-Weltmeister, ehe ein Jahr später das Erstrunden-Out an den Olympischen Spielen in Paris eine grosse Enttäuschung brachte.