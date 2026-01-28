 Zum Inhalt springen

Weitere Sport-News Judoka Stump reisst sich das Kreuzband

28.01.2026, 09:52

Judoka in blauem Gi während Wettbewerb.
Legende: Muss länger aussetzen Nils Stump. Keystone/EPA/Boglarka Bodnar

Judo: Stump mit Kreuzbandriss im Training

Nils Stump muss eine längere Pause einlegen. Der Weltmeister von 2023 hat im rechten Knie einen Riss am vorderen Kreuzband erlitten. Das Missgeschick passierte während eines Trainingslagers in Japan. Am gleichen Knie erlitt Stump ausserdem einen Innenmeniskusriss. Der 28-jährige Zürcher unterzog sich nach seiner Rückkehr in die Schweiz am Montag in der Muttenzer Rennbahnklinik der nötig gewordenen Operation. Stump, der den WM-Titel in Doha in der Klasse bis 73 kg gewonnen hat, muss mit einer Zwangspause von rund neun Monaten rechnen.

