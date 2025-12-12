Legende: Stark unterwegs Julie Derron. Getty/Archiv

Triathlon: Derron verpasst Gesamtsieg

Die Zürcherin Julie Derron belegte zum Abschluss der mit knapp drei Millionen Dollar dotierten T100-World-Tour in Katar den 3. Platz. Die Olympia-Zweite von Paris musste sich nach 2 km Schwimmen, 80 km Velofahren und 18 km Laufen den beiden Britinnen Kate Waugh und Georgia Taylor-Brown geschlagen geben. Auf die Siegerin Waugh verlor Derron 1:02 Minuten. In der Gesamtwertung klassierte sich die Schweizerin zum Abschluss der neun Rennen umfassenden Serie auf dem 2. Platz hinter Waugh, womit sie zusätzliche 170'000 Dollar Preisgeld kassiert.