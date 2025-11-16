Legende: War nicht zu schlagen Julie Derron. Archivbild Pablo Blazquez Dominguez/Getty Images for IRONMAN

Triathlon: Derron mit guter Ausgangslage

Julie Derron hat in Dubai ihr zweites Rennen der T100-World-Tour gewonnen. Die Olympia-Zweite von Paris verwies nach 2 km Schwimmen, 80 km Velofahren und 18 km Laufen die Gesamtführende Kate Waugh aus Grossbritannien und deren Landsfrau Jessica Learmonth auf die weiteren Podestplätze. In der Gesamtwertung schob sich die 29-jährige Zürcherin auf Platz 2 vor. Das Finale am 13. Dezember in Katar verspricht einen spannenden Dreikampf. Waugh, Derron und die Britin Lucy Charles-Barclay auf den Rängen 1 bis 3 sind nur durch 9 Punkte getrennt. Der Gesamtsiegerin winkt ein Preisgeld von 210'000 Dollar.

Judo: Ndiaye in Zagreb auf dem Podest

Schöner Erfolg für die Schweizer Judoka Binta Ndiaye: Die 21-jährige Waadtländerin schaffte es am Grand Prix in Zagreb zum zweiten Mal auf dieser Stufe unter die ersten drei. Die Junioren-WM-Dritte von 2021 und 2022 reihte in der kroatischen Hauptstadt Sieg an Sieg, ehe sie im Halbfinal von der Einheimischen Ana Viktorija Puljiz gestoppt wurde. Im kleinen Final bezwang Ndiaye die Kosovarin Flaka Loxham dank ihrer Stärke im Bodenkampf und sicherte sich den 3. Platz. Grand Prix sind im Judo nach den Grand Slams die wichtigsten Turniere ausserhalb von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen.

Golf: McIlroy mit 7. Gesamtsieg

Rory McIlroy hat sich beim Saisonfinale in Dubai zum 7. Mal die Gesamtwertung der DP World Tour, der Champions League des europäischen Golfsports, gesichert. Der Nordire kommt dem Rekord von Colin Montgomerie (SCO) mit 8 Erfolgen immer näher. Den Sieg sicherte sich bei dem mit 10 Millionen US-Dollar dotierten Event der Engländer Matt Fitzpatrick im Stechen gegen McIlroy.