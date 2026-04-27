Legende: Titel im Osten Julie Lengweiler ist Meisterin in Japan. Instagram Saga Hisamitsu Springs

Volleyball: Lengweiler holt Titel mit Saga Hisamitsu Springs

Julie Lengweiler hat in Japan den Volleyball-Meistertitel gewonnen. Ihr Team Saga Hisamitsu Springs aus Kobe setzte sich in der Finalserie (Best-of-3) mit 2:0 Siegen gegen Osaka durch. Die Thurgauerin kam in beiden Finalspielen allerdings nicht zum Einsatz. Ihren grossen Auftritt hatte Lengweiler aber im Halbfinal gegen PFU BlueCats aus Kahoku. Hisamitsu lag im entscheidenden 3. Spiel 0:2 zurück, als die 27-Jährige eingewechselt wurde und ihr Team das Spiel noch drehte. Lengweiler wurde im Anschluss zur besten Spielerin der Partie gewählt.