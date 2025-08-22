Legende: Wird Co-Präsidentin beim Verein für Winterspiele in der Schweiz Swiss-Curling-Präsidentin Lenka Kölliker. curling.ch

Neue Co-Präsidentin beim Verein für Olympia 2038 in der Schweiz

Lenka Kölliker ist die neue Co-Präsidentin des Vereins Olympische und Paralympische Winterspiele Schweiz 2038. Die 55-Jährige folgt auf den abtretenden Urs Lehmann. Kölliker, Präsidentin des Schweizer Curlingverbands (Swiss Curling), wurde am Freitag in Worblaufen von der Generalversammlung gewählt, wie der Verein mitteilte. Sie bildet das Präsidium gemeinsam mit Ruth Wipfli-Steinegger. Die Schweiz befindet sich im privilegierten Dialog mit dem Internationalen Olympischen Komitee für die Austragung der Winterspiele 2038.