 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Abgang nach 19 Jahren Urs Lehmann verlässt Swiss-Ski und wird CEO der FIS

Der Aargauer Urs Lehmann wird erster Geschäftsführer des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS.

15.08.2025, 12:17

Teilen
Urs Lehmann.
Legende: Verlässt Swiss-Ski Urs Lehmann. Freshfocus/Sven Thomann/Blick

Urs Lehmann setzt seine Tätigkeit im Schneesport in neuer Funktion fort. Der Aargauer wird erster Geschäftsführer des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS. Als Folge davon tritt Lehmann als Co-Präsident von Swiss-Ski zurück.

Mehr folgt.

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)