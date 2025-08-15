Urs Lehmann setzt seine Tätigkeit im Schneesport in neuer Funktion fort. Der Aargauer wird erster Geschäftsführer des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS. Als Folge davon tritt Lehmann als Co-Präsident von Swiss-Ski zurück.
Mehr folgt.
Der Aargauer Urs Lehmann wird erster Geschäftsführer des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS.
Urs Lehmann setzt seine Tätigkeit im Schneesport in neuer Funktion fort. Der Aargauer wird erster Geschäftsführer des Internationalen Ski- und Snowboard-Verbandes FIS. Als Folge davon tritt Lehmann als Co-Präsident von Swiss-Ski zurück.
Mehr folgt.
sda/mir